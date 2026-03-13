Anuncia Municipio jornada “Cruzando Esfuerzos” con servicios integrales en el Parque Merced

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Dependencias municipales brindarán atención médica, limpieza urbana, fumigación y apoyo social a vecinos del suroriente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizará la jornada “Cruzando Esfuerzos” el próximo 20 de marzo en el Parque Merced, con el objetivo de acercar servicios públicos y atención directa a los habitantes del sector suroriente de la ciudad.

La actividad se desarrollará de 2:00 a 5:00 de la tarde en el parque ubicado en el cruce de las calles Desierto de Lut Sur y Desierto de Lut, con la participación de diversas dependencias municipales.

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El coordinador de Atención Ciudadana del Suroriente, Víctor Mario Valencia Carrasco, informó que durante la jornada se instalarán módulos y brigadas para ofrecer servicios públicos, orientación y trabajos de mantenimiento en el entorno urbano.

Entre las acciones previstas se encuentra la instalación de un Punto Limpio por parte de la Dirección de Limpia, además de pláticas y talleres de orientación vecinal a cargo del Sistema de Justicia Cívica.

Asimismo, Alumbrado Público realizará revisiones y reparaciones en el sistema de iluminación, mientras que la Dirección General de Obras Públicas efectuará trabajos de mantenimiento en calles cercanas al parque.

Por su parte, Parques y Jardines llevará a cabo labores de limpieza y mantenimiento del área verde, y la Dirección de Ecología realizará fumigación en el parque para mejorar las condiciones sanitarias del espacio público.

En el ámbito social, Desarrollo Social entregará despensas a familias del sector, mientras que Centros Comunitarios instalará una unidad médica con consultas de medicina general, odontología y oftalmología.

También participará el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) con un módulo de atención, prevención itinerante, asesoría jurídica y trabajo social dirigido a mujeres que requieran orientación o acompañamiento.

Además, la Dirección de Control de Tráfico rehabilitará pasos peatonales y cordones de banqueta, mientras que Atención y Bienestar Animal ofrecerá vacunación para mascotas y productos contra garrapatas.

Las autoridades municipales señalaron que estas jornadas buscan coordinar acciones entre dependencias y comunidad para mejorar los espacios públicos y acercar servicios de salud, infraestructura y apoyo social a las colonias del suroriente de Ciudad Juárez.

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