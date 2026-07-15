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Renueva Seguridad Vial señalización horizontal en el bulevar Juan Pablo II

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POR Redacción ADN / Agencias
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Las labores de pintura se realizaron en distintos tramos de la vialidad para mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad de los automovilistas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial, a través del área de Control de Tráfico, realizó trabajos de mantenimiento en la señalización horizontal del bulevar Juan Pablo II, con el propósito de fortalecer la seguridad vial y mejorar la circulación vehicular.

Las labores consistieron en la aplicación de pintura para delimitar los carriles en sentido de poniente a oriente, en el tramo comprendido entre la avenida Antonio J. Bermúdez y la Francisco Villarreal Torres.

“Las labores consistieron en la aplicación de pintura para la división de carriles en el sentido de poniente a oriente”.

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Las cuadrillas también trabajaron en el tramo que va de la calle Versalles a la avenida Rafael Pérez Serna, con el objetivo de mejorar la visibilidad de las marcas sobre el pavimento y brindar mayor seguridad a quienes utilizan diariamente esta importante arteria.

La dependencia exhortó a las y los automovilistas a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, atender la señalización vial y seguir las indicaciones del personal operativo mientras se desarrollan estas labores de mantenimiento.

“Estas acciones forman parte del programa permanente de conservación y mantenimiento de la infraestructura vial”.

Seguridad Vial informó que estos trabajos forman parte de su programa permanente de conservación de la infraestructura vial, orientado a mantener en condiciones óptimas la señalización horizontal y contribuir a una movilidad más segura y ordenada en la ciudad.

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