Rehabilita Municipio el Parque Las Tortugas con labores de mantenimiento integral

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Las acciones incluyeron limpieza, poda de árboles, corte de hierba y retiro de residuos para mejorar las condiciones del espacio público.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines realizó trabajos de mantenimiento integral en el Parque Las Tortugas, ubicado al norponiente de Ciudad Juárez, como parte del programa permanente para conservar en buenas condiciones los espacios públicos.

El director de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que las cuadrillas llevaron a cabo diversas acciones para mejorar la imagen y funcionalidad del parque, con el objetivo de ofrecer un entorno adecuado para la convivencia y la recreación de las familias.

“Las labores forman parte del programa permanente de mantenimiento que la dirección desarrolla en parques y áreas verdes de la ciudad”.

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Los trabajos incluyeron limpieza general del área, corte de hierba, poda formativa de árboles, retiro de residuos vegetales y acondicionamiento del espacio recreativo, con el propósito de mantener el parque en condiciones óptimas para las personas usuarias.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de la estrategia permanente de conservación de parques y áreas verdes implementada por el Gobierno Municipal en distintos sectores de la ciudad.

“El objetivo es ofrecer espacios seguros, limpios y agradables para la convivencia familiar y la recreación”.

La Dirección de Parques y Jardines también exhortó a la ciudadanía a contribuir al cuidado de estos espacios, evitando tirar basura o dañar la infraestructura y las áreas verdes, al señalar que la preservación de los parques es una responsabilidad compartida entre autoridades y comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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