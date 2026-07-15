Retira Municipio estructuras que invadían banqueta en la colonia Azteca

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El operativo de Reordenamiento Urbano liberó el paso peatonal y derivará en sanciones por invasión de la vía pública y presuntas irregularidades ambientales y administrativas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizó un operativo de Reordenamiento Urbano en la colonia Azteca para retirar construcciones que invadían la banqueta de un negocio dedicado a la reparación de neumáticos, con el objetivo de recuperar el espacio público y garantizar el libre tránsito de peatones.

La intervención se llevó a cabo sobre la calle Tarahumaras, donde personal de distintas dependencias municipales retiró estructuras fijas que, de acuerdo con las autoridades, ocupaban por completo la banqueta e impedían el paso seguro de las personas.

“Las banquetas forman parte de la vía pública y no pueden ser utilizadas para ampliar viviendas o negocios”.

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El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, explicó que para desmontar las estructuras fue necesario utilizar maquinaria pesada, equipo de corte y personal especializado. Añadió que este tipo de acciones se realizan principalmente a partir de reportes ciudadanos, debido a que la obstrucción obliga a los peatones a caminar sobre la superficie destinada a los vehículos.

Durante el operativo, personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano detectó otras construcciones presuntamente irregulares en la misma cuadra, por lo que notificó a los propietarios para que acrediten los límites de sus predios y, en su caso, retiren las estructuras que invadan la vía pública.

El propietario del establecimiento deberá cubrir el costo de las labores de retiro y limpieza, estimado en alrededor de 11 mil pesos. Además, la Dirección de Ecología informó que el negocio operaba sin los permisos correspondientes y acumulaba cerca de 40 llantas de desecho, situación por la que también será sancionado.

“Se iniciará un procedimiento administrativo por invadir la vía pública y no contar con los permisos”.

La Dirección General de Desarrollo Urbano precisó que fueron retiradas una escalera, un antejardín y rejas metálicas que obstruían la banqueta, mientras que las sanciones administrativas por estas irregularidades podrían oscilar entre 15 mil y 20 mil pesos. En el operativo participaron también las direcciones de Protección Civil, Seguridad Vial, Seguridad Pública y Regulación Comercial.

El Gobierno Municipal informó que los operativos de Reordenamiento Urbano continuarán en distintos sectores de Ciudad Juárez con el propósito de recuperar espacios públicos y garantizar condiciones seguras para peatones y automovilistas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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