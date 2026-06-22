Destaca Joss Vega que reforma electoral fortalece la paridad de género en Chihuahua

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La diputada del PAN afirmó que los cambios aprobados buscan dar certeza jurídica y garantizar la participación política de las mujeres.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Joss Vega Vargas, aseguró que la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado fortalece la paridad de género al incorporar de manera explícita las reglas correspondientes dentro de la legislación electoral de Chihuahua.

La legisladora señaló que las modificaciones aprobadas no eliminan ni reducen los derechos político-electorales de las mujeres, sino que buscan otorgar mayor certeza jurídica a los mecanismos que garantizan su participación en los procesos electorales.

“La paridad no se toca, este tema sigue siendo un mandato constitucional que permanecerá en la ley.”

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Vega Vargas explicó que uno de los objetivos de la reforma es que las disposiciones relacionadas con la paridad de género queden establecidas directamente en la ley, en lugar de depender de lineamientos emitidos para cada proceso electoral por el Instituto Estatal Electoral (IEE).

De acuerdo con la diputada, el esquema actual permite que diversos criterios sean objeto de impugnaciones o modificaciones en instancias jurisdiccionales, situación que, afirmó, puede generar incertidumbre sobre la aplicación de las medidas destinadas a garantizar la participación equitativa de mujeres y hombres.

La legisladora sostuvo que al trasladar estas reglas al marco legal se busca establecer criterios permanentes y uniformes para los procesos electorales futuros, fortaleciendo la seguridad jurídica tanto para autoridades como para actores políticos.

Asimismo, señaló que la reforma pretende ampliar las oportunidades de participación de las mujeres en cargos de elección popular, particularmente en las presidencias municipales y otros espacios de representación.

“Con esto, buscamos proteger nuestra democracia, el libre sufragio de las personas y, sobre todo, plantear reglas claras en beneficio de las y los chihuahuenses.”

La diputada consideró que las modificaciones aprobadas representan un avance en materia electoral al definir con mayor claridad las facultades del Congreso del Estado para establecer los lineamientos que garanticen el cumplimiento de la paridad de género en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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