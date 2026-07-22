Se registran Austria Galindo y Raúl García como aspirantes del PAN a la alcaldía de Juárez

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Ambos funcionarios estatales formalizaron su intención de buscar la candidatura panista para la elección municipal de 2027.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernándeza).– Austria Galindo y Raúl García Ruiz anunciaron su registro como aspirantes a la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) para la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, de cara al proceso electoral de 2027.

Raúl García Ruiz, actual recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, informó a través de sus redes sociales que realizó su registro en la plataforma habilitada por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN para participar en el proceso interno del partido.

“Estamos puestos y dispuestos a seguir defendiendo lo que más amamos. La ruta no es sencilla, pero con la participación de tod@s sin duda tendremos éxito!!”, publicó García Ruiz en su cuenta de Facebook.

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Por su parte, Austria Galindo, subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común del Gobierno del Estado, también confirmó que se registró como aspirante mediante el mismo mecanismo interno del partido.

Galindo había manifestado públicamente en distintas ocasiones su interés por competir por la candidatura panista a la alcaldía de Ciudad Juárez en los comicios programados para 2027.

Hasta el momento, el PAN no ha dado a conocer la lista definitiva de aspirantes ni el calendario de las siguientes etapas del proceso interno, que definirá a la persona que representará al partido en la elección para la Presidencia Municipal.

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