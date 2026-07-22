Remodela JMAS dos módulos de agua purificada en la zona de Los Kilómetros

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Uno de los puntos ya opera de manera gratuita y otro entrará en funcionamiento la próxima semana como parte del programa “Agua para Todos en Los Kilómetros”.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) rehabilitó dos módulos de purificación de agua en la zona de Los Kilómetros, con el objetivo de ampliar el acceso gratuito al líquido para las familias que habitan en ese sector de la ciudad.

Uno de los módulos, denominado “Granjas del Desierto”, ubicado entre las calles Batalla de Tierra Blanca y Estación Desierto, ya se encuentra en operación, mientras que la caseta “Bello Horizonte”, localizada sobre la calle Basáltica, tiene prevista su apertura el próximo miércoles.

“Con estas remodelaciones buscamos no solo mejorar la imagen, sino que sean mucho más funcionales para los usuarios. Se busca que se tenga una mejor presión de agua y con una calidad apta para el consumo humano”, señaló René Rodríguez, encargada de despacho de la Dirección Comercial de la JMAS.

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Los trabajos incluyeron la rehabilitación de los tanques de almacenamiento y mejoras en la infraestructura exterior, con el propósito de ofrecer un servicio más eficiente a los habitantes de la zona.

Cada módulo tiene capacidad para abastecer hasta 500 garrafones diarios de manera gratuita, como parte de la estrategia para facilitar el acceso al agua potable en comunidades con mayores necesidades.

“Todas las familias que viven en los Kilómetros saben que cuentan con el organismo para poder tener agua accesible, gratuita y cercana a sus hogares.”

La JMAS informó que el programa “Agua para Todos en Los Kilómetros: la Junta Contigo” contempla la rehabilitación de los seis módulos existentes, además de la construcción de cuatro nuevos espacios y la instalación de 10 tanques de almacenamiento, acciones con las que busca fortalecer el suministro de agua potable en esta zona de Ciudad Juárez.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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