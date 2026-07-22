Asesinan al alcalde de Temoac dentro de la Presidencia Municipal

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Hombres armados ingresaron al edificio del Ayuntamiento y dispararon contra el edil Valentín Lavín Romero; la Fiscalía de Morelos inició las investigaciones.

Temoac, Mor. (ADN/Arturo Hernández).– El presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue asesinado este miércoles al interior de su oficina en la Presidencia Municipal, luego de que hombres armados irrumpieron en el edificio y abrieron fuego en su contra.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 12:32 horas, cuando dos hombres que presuntamente llegaron en motocicleta ingresaron al inmueble, se dirigieron directamente a la oficina del alcalde y dispararon en su contra antes de escapar con rumbo a la comunidad de Popotlán.

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Elementos de distintas corporaciones de seguridad y servicios de emergencia acudieron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento del edil e iniciaron el resguardo de la escena para las diligencias correspondientes.

“Agotaremos todas las líneas de investigación para esclarecer el asesinato”, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos en un comunicado.

Lavín Romero ya había sido víctima de un atentado en enero de este año, cuando fue atacado a balazos mientras circulaba por una carretera federal. Además, en torno a su administración existían antecedentes relacionados con la detención, en dos ocasiones, de una extesorera municipal —identificada como su suegra— por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por el homicidio ni han dado a conocer un posible móvil del ataque.

La Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el crimen e identificar a los responsables.

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