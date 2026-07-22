Invita Partido Verde a carrera con causa para apoyar refugios de animales en Ciudad Juárez

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La inscripción consistirá en donar un costal de croquetas, que será destinado a tres asociaciones dedicadas al rescate de animales.

Ciudad Juárez (ADN/Staff).– El Partido Verde, en coordinación con la Asociación Protectora de Animales de la Calle (APAC), anunció la carrera con causa “Huellitas Verdes: Kilómetros de Ayuda”, que se realizará el próximo 2 de agosto con el propósito de reunir alimento para refugios de animales de la ciudad.

La actividad contempla un recorrido de cinco kilómetros sobre la avenida Campos Elíseos y tiene como requisito de inscripción la entrega de un costal de croquetas, sin importar la marca o el peso, que será distribuido entre las asociaciones APAC, Gari y Patitas Mojadas.

“Esta carrera va a beneficiar a tres asociaciones locales: APAC, Gari y Patitas Mojadas. Invitamos a la ciudadanía a que participe en esta carrera con causa de cinco kilómetros, donde su inscripción será un costal de croquetas”, señaló Ana Gloria Hernández Félix, representante de APAC.

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La salida está programada para las 7:00 de la mañana del domingo 2 de agosto, con punto de reunión en el estacionamiento de Applebee’s, en Campos Elíseos. El evento contará con categorías femenil y varonil, con premiación para los tres primeros lugares.

Además de la competencia, los organizadores instalarán un módulo gratuito de vacunación para perros, abierto al público en general, sin que sea necesario participar en la carrera para acceder al servicio.

“Además de la carrera se tendrá un módulo de vacunación para los perritos, el cual será gratuito. No será necesario que participen en la carrera; simplemente pueden acudir a vacunar a sus perritos”, informó Alonso Ruiz, integrante del equipo organizador.

Los organizadores informaron que la recepción de las croquetas y la entrega de kits se realizará del 27 al 31 de julio y el día de la carrera, en las oficinas del Partido Verde, ubicadas en el Centro Comercial Las Palmas. Las personas interesadas podrán registrarse mediante un formulario electrónico o solicitar información a través de los canales habilitados por los convocantes.

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