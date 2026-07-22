Localizan narcomensaje con amenazas contra policías en Pradera de los Oasis

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Autoridades aseguraron la cartulina y la turnaron a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández).– Una cartulina con un mensaje de amenaza dirigido a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue localizada la mañana de este miércoles en la colonia Pradera de los Oasis, lo que provocó una movilización de corporaciones de seguridad en el sector.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Oasis de Senegal y Oasis de Génova, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un vecino observó la cartulina colocada en la malla ciclónica de un terreno y dio aviso a las autoridades a través del número de emergencias.

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Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para resguardar la zona y asegurar el mensaje, el cual posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte de las investigaciones correspondientes.

La autoridad no ha dado a conocer el contenido íntegro del escrito ni ha informado si la amenaza está relacionada con algún hecho delictivo reciente en la ciudad.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este caso y la Fiscalía mantiene las indagatorias para determinar el origen del mensaje e identificar a los responsables.

Este tipo de mensajes son considerados indicios dentro de las investigaciones ministeriales, por lo que las autoridades no han proporcionado información adicional sobre el contenido de la cartulina ni sobre las líneas de investigación que se siguen.

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