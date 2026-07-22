Informa Sheinbaum argumentos de México para evitar nuevos aranceles de Estados Unidos

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La Secretaría de Economía defendió la exención de productos mexicanos durante la tercera ronda bilateral de revisión del T-MEC.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Economía presentó a Estados Unidos los argumentos para evitar la aplicación de nuevos aranceles a las exportaciones mexicanas, mientras los equipos técnicos de ambos países iniciaron la tercera ronda bilateral de negociaciones del T-MEC.

La mandataria explicó que funcionarios mexicanos participaron la semana pasada en una audiencia relacionada con las medidas comerciales que Washington analiza imponer con base en la Sección 301 de su legislación.

“La Secretaría de Economía dio todos los argumentos de por qué no debe haber mayores aranceles a México; pero vamos a esperar el jueves”, declaró Sheinbaum.

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México busca conservar la ventaja arancelaria que mantiene frente a otros proveedores de Estados Unidos, particularmente para las mercancías que cumplen con las reglas de origen establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Las negociaciones de la tercera ronda comenzaron en las oficinas de la Secretaría de Economía, donde las delegaciones revisan temas como el comercio de acero y aluminio, la industria automotriz, las condiciones laborales, la agricultura, la seguridad económica y los servicios de pago electrónico.

Entre los asuntos más sensibles se encuentra la propuesta estadounidense para que hasta 50% del valor de los vehículos fabricados en Norteamérica sea de origen estadounidense, lo que modificaría de manera importante las actuales reglas del sector automotor.

El gobierno de Estados Unidos también analiza aranceles relacionados con el combate al trabajo forzoso para alrededor de 60 socios comerciales. México aparece entre los países que cuentan con prohibiciones legales en esa materia, pero que, de acuerdo con Washington, no las aplican de manera efectiva.

La Secretaría de Economía había señalado que los productos mexicanos que cumplan con las reglas de origen del T-MEC quedarían exentos de ese gravamen adicional, previsto en 10% para los países ubicados dentro de esa categoría.

Sheinbaum reiteró que sostendrá una reunión en Palacio Nacional con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, para continuar las conversaciones relacionadas con los aranceles y la revisión del acuerdo comercial.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la prioridad mexicana es preservar condiciones preferenciales frente al resto del mundo, debido a su importancia para las exportaciones, el empleo y las empresas establecidas en el país.