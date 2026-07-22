Investigan tercera propiedad por presunto huachicol en El Sauzal

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El inmueble fue asegurado por fuerzas estatales y federales mientras se esperaba una orden de cateo como parte de las investigaciones.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández).– Autoridades estatales y federales aseguraron una tercera propiedad en el poblado de El Sauzal, como parte de las investigaciones relacionadas con presuntas tomas clandestinas de combustible detectadas en esa zona del norte de Ciudad Juárez.

El inmueble se localiza en el cruce de Fernando Montes de Oca y Durazno, a espaldas del Recreativo San Jorge, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) y del Ejército Mexicano establecieron un perímetro de seguridad mientras se esperaba la autorización judicial para realizar un cateo.

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La intervención forma parte de una carpeta de investigación por el presunto robo y almacenamiento ilegal de combustible, luego de que en días recientes fueran ubicados otros inmuebles presuntamente relacionados con esta actividad, incluida una propiedad donde se localizó una toma clandestina.

De acuerdo con los primeros reportes, los operativos realizados hasta el momento han derivado en la detención de tres personas, además del aseguramiento de equipo utilizado para la extracción de combustible y varios vehículos, uno de ellos con reporte de robo en Estados Unidos.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar si esta tercera propiedad tiene relación con la red investigada y de informar los resultados del cateo una vez que sea ejecutado.

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