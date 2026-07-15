Disfrutan participantes de Campamentos de Verano visita al museo La Rodadora

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Niñas y niños de Centros Comunitarios participaron en actividades interactivas como parte del programa vacacional del Gobierno Municipal.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Niñas y niños inscritos en los Campamentos de Verano 2026 de los Centros Comunitarios del Gobierno Municipal visitaron este miércoles el Museo Interactivo La Rodadora, donde participaron en actividades orientadas al aprendizaje, la recreación y la convivencia.

Durante el recorrido, las y los asistentes exploraron las distintas salas del museo y realizaron dinámicas enfocadas en despertar el interés por la ciencia, la tecnología y el conocimiento mediante experiencias interactivas.

“He aprendido muchas cosas, conocí nuevos amigos y participé en talleres de fútbol, baile, pintura y otras actividades”.

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La visita forma parte del programa de actividades organizado por la Dirección General de Centros Comunitarios, el cual incluye recorridos culturales, actividades acuáticas, talleres deportivos, artísticos y acciones de educación para la salud durante el periodo vacacional.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que estos campamentos buscan ofrecer espacios seguros donde las infancias puedan fortalecer habilidades, convivir y desarrollar nuevos conocimientos mediante actividades recreativas y educativas.

“Estos campamentos buscan ofrecer experiencias que contribuyan al desarrollo integral de las infancias, fomentando la sana convivencia, el aprendizaje y el fortalecimiento de habilidades”.

La dependencia informó que las actividades continuarán durante el verano con el objetivo de brindar a niñas y niños experiencias que promuevan el trabajo en equipo, los valores y el aprovechamiento del periodo vacacional en entornos de sano esparcimiento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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