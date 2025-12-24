Supera familia juarense el frío para recibir bicicletas mediante Santa Bombero

Publicidad - LB2 -

La espera de varios días permitió que tres menores recibieran bicicletas durante la tradicional campaña navideña.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ni las bajas temperaturas ni las noches a la intemperie detuvieron la ilusión de Eduardo Medina, quien desde el lunes 22 de diciembre permaneció afuera del Parque DIF con el objetivo de conseguir tres bicicletas para sus hijos, como parte de la tradicional campaña Santa Bombero, respaldada por el Gobierno Municipal.

Durante varios días, Medina durmió en el suelo y protegió su lugar en la fila con cobijas, en medio del frío característico de la temporada invernal, convencido de que el esfuerzo podría traducirse en una Navidad distinta para su familia.

Este miércoles 24 de diciembre, su esposa arribó desde la colonia Altavista acompañada de sus dos hijas y un hijo, quienes ingresaron al recinto con entusiasmo y expectativa, al saber que recibirían un obsequio gracias a la campaña solidaria impulsada por el Departamento de Bomberos.

“Llegué el lunes, ya había varias personas haciendo fila, ahí me acosté en el piso con unas cobijas, pero tenía que hacer el esfuerzo, pues la situación económica me impide poder darles algo así”, expresó Eduardo Medina.

La espera tuvo recompensa cuando los menores, de 13, 8 y 3 años de edad, salieron montados en sus bicicletas, reflejando en sus sonrisas la satisfacción de un esfuerzo compartido y la emoción de una Navidad marcada por la alegría.

La campaña Santa Bombero cumple cada año con su objetivo de llevar juguetes a niñas y niños, especialmente a aquellos en condiciones de mayor vulnerabilidad, gracias a las donaciones solidarias de la ciudadanía de Juárez y El Paso.

Esta tradición se remonta a 1939, cuando el comandante Leonardo Solís Barraza atendió el deseo de un grupo de niños que buscaban un regalo navideño, dando origen a una iniciativa que, más de ocho décadas después, continúa siendo parte del tejido solidario e identidad comunitaria de Ciudad Juárez.

