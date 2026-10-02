Solicita Marco Bonilla licencia definitiva para dejar la Alcaldía de Chihuahua

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El Cabildo analizará la petición el 5 de octubre; el alcalde se prepara para asumir una coordinación estatal del PAN rumbo al proceso de 2027.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Marco Antonio Bonilla Mendoza solicitó licencia definitiva para separarse de la Presidencia Municipal de Chihuahua, en momentos en que se prepara para asumir una responsabilidad política estatal dentro del PAN rumbo al proceso electoral de 2027. Tiempo

La petición fue formalizada mediante un oficio dirigido al secretario del Ayuntamiento, Roberto Andrés Fuentes Rascón, con fundamento en los artículos 99 y 101 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

“Solicito se autorice a mi favor licencia definitiva para separarme de mis funciones como Presidente”, establece el documento presentado por Bonilla.

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El Ayuntamiento fue convocado a una sesión extraordinaria de Cabildo para el lunes 5 de octubre a las 11:30 horas, cuando los integrantes del cuerpo edilicio analizarán y someterán a consideración la solicitud.

El orden del día contempla únicamente la lista de asistencia y declaración del quórum legal, el análisis del oficio presentado por Bonilla y la clausura de la sesión.

La separación del cargo ocurre después de que el propio alcalde anticipó este jueves que se encontraba a días o incluso horas de iniciar formalmente el procedimiento para solicitar licencia, al señalar que había esperado el comienzo del proceso electoral para cuidar los tiempos legales. Tiempo

Bonilla tiene previsto asumir formalmente el 10 de octubre una coordinación política estatal del Partido Acción Nacional, en un evento programado en Ciudad Juárez y organizado por las dirigencias nacional y estatal del partido. El acto forma parte de la estrategia del PAN rumbo a las elecciones de 2027, sin que esa responsabilidad partidista constituya por sí misma el registro formal de una candidatura a la gubernatura. Tiempo

El alcalde había sido designado previamente para encabezar tareas de organización política del PAN en Chihuahua, después de un proceso interno en el que también participaron otros perfiles del partido.

La eventual salida definitiva de Bonilla abrirá una nueva etapa en el Ayuntamiento de Chihuahua, que deberá proceder conforme a las disposiciones del Código Municipal una vez que el Cabildo resuelva la solicitud presentada por el presidente municipal.

La definición ocurre mientras los principales partidos políticos comienzan a reorganizar sus estructuras estatales de cara al proceso electoral de 2027, cuya etapa de precampañas todavía se encuentra pendiente.