Llevará JMAS descuentos y servicios a Río Grande Mall

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La jornada “Cerca de ti” se realizará el 9 de octubre, con descuentos en adeudos y servicios comunitarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez llevará el próximo viernes 9 de octubre la jornada de servicios “Cerca de ti” al estacionamiento de la plaza comercial Río Grande Mall, ubicada sobre la avenida Paseo Triunfo de la República.

La actividad se realizará de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con el objetivo de acercar servicios a las familias juarenses y facilitar la regularización de cuentas con adeudos pendientes.

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Durante la jornada, los usuarios podrán acceder a descuentos del 20 al 90 por ciento en adeudos rezagados, de acuerdo con la situación particular de cada cuenta.

La JMAS informó que también se ofrecerán beneficios de hasta el 100 por ciento en recargos de multas, como parte de las opciones disponibles para quienes busquen regularizar su situación ante el organismo.

Además de los trámites relacionados con el servicio de agua, en el lugar se contará con módulos para la expedición de actas de nacimiento, carta de antecedentes penales, afiliación a MediChihuahua y aplicación de vacunas.

La jornada incluirá también actividades para niñas y niños a través del área de Cultura del Agua, con el propósito de promover el cuidado del recurso entre las familias asistentes.

La dependencia invitó a habitantes de colonias cercanas a acudir al punto de atención y aprovechar los descuentos, convenios y servicios que serán ofrecidos durante la jornada.

Con el programa “Cerca de ti”, la JMAS mantiene la estrategia de llevar atención a distintos sectores de la ciudad para facilitar el acceso a trámites y beneficios sin necesidad de acudir a las oficinas centrales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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