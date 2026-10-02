Atiende JMAS hundimiento en avenida Manuel J. Clouthier

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La descentralizada reemplazará tubería sanitaria dañada por el ingreso de agua pluvial a la red de alcantarillado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez trabaja en la reparación de un hundimiento registrado sobre la avenida Manuel J. Clouthier, entre las calles Hiedra y José Mateos Torres, en la colonia Ampliación Aeropuerto.

De acuerdo con el organismo, la afectación se originó por una falla en la infraestructura sanitaria, derivada de las recientes lluvias registradas en la ciudad y del ingreso de una gran cantidad de agua pluvial a la red de alcantarillado.

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Personal del Departamento de Alcantarillado del Distrito 1 acudió al sitio para realizar las maniobras necesarias de reparación, luego de que el hundimiento fuera detectado el día anterior.

La arquitecta Ileana Baca informó que los trabajos contemplan el reemplazo de aproximadamente 12 metros lineales de tubería y una descarga sanitaria, mediante la instalación de tubería de PVC.

“Estamos trabajando para realizar la reparación de manera breve y oportuna, dependiendo de las condiciones en las que encontremos la tubería”.

La funcionaria explicó que la falla se presentó en una tubería de concreto con alrededor de 30 años de vida útil, cuya estructura resultó afectada por la alta cantidad de agua pluvial que ingresó a la red sanitaria.

Durante los trabajos permanecerá obstruido el carril central de la avenida Manuel J. Clouthier, por lo que la JMAS pidió a las y los automovilistas utilizar vías alternas, respetar la señalización y conducir con precaución.

“Le pedimos a la ciudadanía que utilicen vías alternas, por lo pronto tendremos obstruido el carril central de la avenida Manuel J. Clouthier”.

La descentralizada informó que personal de Alcantarillado también mantiene trabajos de atención en otros hundimientos registrados en distintos puntos de la ciudad, así como en afectaciones ocasionadas por las lluvias recientes.

Del 24 de septiembre a la fecha, la JMAS ha detectado 49 hundimientos, de los cuales 23 ya fueron reparados por personal del organismo en distintos sectores de Ciudad Juárez.

La Junta de Agua y Saneamiento agradeció la comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de los trabajos y señaló que continuará con acciones para atender daños y fortalecer la infraestructura sanitaria de la ciudad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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