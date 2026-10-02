Plantea Cruz Pérez Cuéllar unidad y diálogo tras proceso interno de Morena

Publicidad - LB2 -

El coordinador estatal de la 4T dijo que buscará acercamientos con militantes, simpatizantes y ciudadanía en sus giras por Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, señaló que la siguiente etapa de trabajo estará enfocada en unidad, presencia territorial y diálogo con la ciudadanía.

El planteamiento se da luego del proceso interno de Morena, en el que Pérez Cuéllar fue designado como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, rumbo al proceso electoral de 2027.

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar afirmó que durante sus próximas giras por el estado buscará mantener un diálogo permanente con la ciudadanía, además de acercarse a militantes y simpatizantes que lo respaldaron y también a quienes no lo apoyaron durante el proceso interno.

“En cada gira vamos a buscar a personas que a lo mejor no simpatizaron con nosotros, pero queremos platicar con ellas, escucharlas y tratar de sumarlas”.

El coordinador morenista explicó que en cada recorrido buscará conversar con distintos sectores, escuchar sus planteamientos y generar coincidencias que permitan ampliar la participación en torno al proyecto de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con lo expuesto, las tres líneas centrales de esta etapa serán la unidad, el fortalecimiento de la estructura territorial y el diálogo con la población.

En materia de unidad, Pérez Cuéllar indicó que continuará con acercamientos hacia ciudadanos, liderazgos y distintos sectores sociales, con el propósito de mantener un movimiento abierto al diálogo y a la construcción de acuerdos.

Sobre el trabajo territorial, señaló que las giras permitirán mantener cercanía con comunidades y municipios, escuchar de manera directa las necesidades de la población y fortalecer la organización en cada región del estado.

El coordinador estatal de la 4T reiteró que esta nueva etapa estará enfocada en sumar, escuchar y construir coincidencias, con énfasis en la participación ciudadana y el contacto directo con las comunidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.