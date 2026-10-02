Advierte Daniela Álvarez agenda panista desde Ciudad Juárez rumbo a 2027

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La dirigente estatal del PAN habló sobre vialidades, seguridad y el próximo encuentro partidista en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta estatal del PAN en Chihuahua, Daniela Álvarez, encabezó una rueda de prensa en Ciudad Juárez, donde abordó temas relacionados con la agenda partidista, las condiciones de las vialidades y la seguridad pública.

La dirigente estuvo acompañada por Ulises Pacheco, presidente del PAN en Juárez; Daniela Aguilar, secretaria nacional de Acción Juvenil, y Luis Olmedo, secretario nacional de Elecciones.

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Álvarez anunció que el próximo 10 de octubre se realizará en Ciudad Juárez un evento estatal de Acción Nacional, en el que Marco Bonilla recibirá formalmente un nombramiento dentro de la estructura política del partido.

De acuerdo con lo expuesto, en el encuentro participarán el presidente nacional del PAN, Jorge Romero; la gobernadora Maru Campos; dirigencias municipales, militantes, estructuras partidistas y ciudadanía de distintos puntos del estado.

“Estamos hablando en serio cuando decimos que venimos a rescatar Ciudad Juárez sin miedo”.

Como segundo punto, Álvarez cuestionó las condiciones actuales de las calles en Ciudad Juárez y el presupuesto anunciado para atender baches y daños en vialidades, al considerar que los recursos resultan insuficientes frente a las afectaciones que enfrenta la población.

La dirigente pidió al alcalde en funciones, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, que los recursos pagados por el PAN por concepto de impuesto predial sean destinados a la atención de vialidades, especialmente al bacheo.

El pago del adeudo de predial del PAN en Ciudad Juárez fue informado meses atrás por la dirigencia estatal del partido, con un monto cercano a los 9.5 millones de pesos, de acuerdo con reportes publicados entonces sobre el caso.

“Ese presupuesto no es de ellos, es de los juarenses”.

Álvarez sostuvo que las afectaciones por lluvias, inundaciones y deterioro de calles requieren una respuesta inmediata por parte del Municipio, con recursos suficientes y acciones visibles en los sectores con mayores daños.

En materia de seguridad, la presidenta estatal del PAN cuestionó declaraciones recientes del alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, y afirmó que desde Acción Nacional mantendrán una postura crítica hacia su administración y su actividad política.

La dirigente señaló que los resultados en seguridad deben analizarse considerando inversiones, estrategias y esfuerzos realizados desde el Gobierno del Estado, encabezado por Maru Campos.

Por su parte, Daniela Aguilar hizo un llamado a las nuevas generaciones a involucrarse en la vida pública y a participar en temas como seguridad, educación, empleo y libertad de expresión.

La secretaria nacional de Acción Juvenil sostuvo que las y los jóvenes deben contar con espacios de participación política, además de oportunidades de desarrollo en condiciones de seguridad y dignidad.

Al cierre de la conferencia, los representantes panistas reiteraron que Ciudad Juárez será parte central de su agenda territorial rumbo a 2027, con énfasis en seguridad, servicios públicos, oportunidades para jóvenes y participación ciudadana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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