Reúne Sheinbaum a miles de simpatizantes en Ciudad Juárez durante informe por aniversario de triunfo electoral

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La Plaza de la Mexicanidad congregó a unas 40 mil personas para seguir el mensaje de la presidenta transmitido desde Ciudad de México

Ciudad Juárez, Chih. (Staff) – Miles de personas se congregaron este domingo en la Plaza de la Mexicanidad para seguir la transmisión del mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral, en una concentración que reunió a funcionarios, legisladores, dirigentes partidistas y simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con cifras de la Dirección de Protección Civil municipal, alrededor de 40 mil asistentes acudieron al emblemático espacio público para escuchar el informe transmitido desde la Ciudad de México, convirtiendo a Ciudad Juárez en uno de los principales puntos de concentración del país para el evento.

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Entre los asistentes estuvieron la delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez; el alcalde Cruz Pérez Cuéllar; diputados federales y locales, regidores y representantes de distintos niveles de gobierno.

Durante su mensaje, Sheinbaum combinó un balance de gobierno con un posicionamiento político sobre la situación nacional y la relación con Estados Unidos, particularmente en temas de seguridad, soberanía e investigaciones relacionadas con funcionarios mexicanos señalados por autoridades estadounidenses.

La mandataria reiteró que México debe mantener una relación de cooperación con Estados Unidos basada en el respeto mutuo y rechazó cualquier intento de intervención en asuntos internos del país. También cuestionó las solicitudes de extradición promovidas recientemente contra funcionarios mexicanos sin que, dijo, se hayan presentado públicamente las pruebas correspondientes.

“México no es piñata de nadie”, afirmó durante su intervención.

La presidenta también lanzó críticas contra los gobiernos emanados del PAN, particularmente los encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes responsabilizó de decisiones políticas y de seguridad adoptadas durante sus respectivas administraciones.

En referencia al sexenio de Calderón, Sheinbaum calificó como fallida la estrategia de combate al narcotráfico implementada entre 2006 y 2012, mientras que sobre Fox recordó episodios de confrontación política ocurridos durante su gobierno.

Las declaraciones se produjeron un día después de que los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón participaran en Chihuahua capital en un acto de respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, donde ambos cuestionaron al gobierno federal y expresaron apoyo a la mandataria estatal ante las investigaciones relacionadas con el denominado caso CIAgate.

Como parte de su mensaje político, Sheinbaum convocó a simpatizantes y militantes a realizar asambleas informativas y actividades de difusión para defender la soberanía nacional y respaldar el proyecto de transformación impulsado por su administración.

La concentración en Ciudad Juárez concluyó sin incidentes mayores y con actividades de organización política encabezadas por representantes de Morena y funcionarios federales presentes en el evento.