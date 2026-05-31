Destaca Mayra Chávez avances sociales y llama a respaldar la soberanía nacional

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La delegada de Bienestar en Chihuahua aseguró que los programas sociales han transformado la vida de más de un millón de beneficiarios en el estado

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La delegada de Programas para el Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez, afirmó que los programas sociales impulsados por el gobierno federal han transformado las condiciones de vida de más de un millón de chihuahuenses y llamó a respaldar la soberanía nacional durante la concentración realizada en la Plaza de la Mexicanidad con motivo del segundo aniversario del triunfo electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su intervención ante miles de asistentes reunidos para seguir el mensaje de la mandataria federal, Chávez sostuvo que el país atraviesa una etapa distinta en materia de desarrollo social y acceso a derechos, particularmente para sectores históricamente excluidos.

“Desde la Plaza de la Mexicanidad, en esta frontera donde inicia la soberanía nacional, Chihuahua tiene memoria y tiene dignidad”, expresó.

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La funcionaria aseguró que quedaron atrás las políticas que limitaban la inversión social en comunidades indígenas, zonas rurales y colonias populares, y destacó que actualmente más de un millón de personas en Chihuahua reciben algún apoyo o beneficio a través de los Programas para el Bienestar.

Entre los avances mencionó la operación del hospital del IMSS más grande de la región y la implementación del programa Salud Casa por Casa, mediante el cual, afirmó, más de medio millón de chihuahuenses reciben atención médica y seguimiento preventivo.

La delegada también resaltó las acciones dirigidas a las mujeres, al señalar que la administración federal ha impulsado mecanismos para reconocer el trabajo de cuidados y ampliar la protección social para este sector de la población.

“Nunca más seremos espectadoras del cambio; somos protagonistas de la transformación”, señaló.

Chávez indicó que la Pensión Mujeres Bienestar beneficia ya a más de 100 mil mujeres en Chihuahua, mientras que los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) comienzan a operar en Ciudad Juárez como una alternativa para apoyar a las familias trabajadoras.

Durante la parte final de su mensaje, la funcionaria vinculó los programas sociales con la defensa de la soberanía nacional y llamó a mantener el respaldo al proyecto político encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La concentración formó parte de las actividades organizadas en distintos estados del país para seguir el informe presentado por la mandataria federal desde la Ciudad de México.