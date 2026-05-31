Acusa Sheinbaum intentos de injerencia extranjera y llama a movilizarse en defensa de la soberanía

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La presidenta vinculó recientes investigaciones y solicitudes de extradición con presiones externas y convocó a realizar asambleas informativas en todo el país

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México enfrenta intentos de injerencia extranjera y campañas de desestabilización política impulsadas por sectores conservadores nacionales e internacionales, al tiempo que convocó a la ciudadanía a participar en movilizaciones y asambleas informativas en defensa de la soberanía nacional.

Durante la segunda parte de su informe por los dos años del triunfo electoral del movimiento que encabeza, la mandataria sostuvo que las recientes controversias relacionadas con la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua y las solicitudes de extradición promovidas desde Estados Unidos forman parte de un contexto que, dijo, obliga a defender la independencia del país.

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Sheinbaum señaló que la muerte de dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial y de dos funcionarios de Chihuahua durante una visita a un laboratorio clandestino derivó en una investigación de la Fiscalía General de la República para determinar posibles violaciones a la legislación mexicana.

La presidenta recordó que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional establecen que ningún agente extranjero puede realizar funciones reservadas a las autoridades mexicanas sin cumplir los procedimientos legales correspondientes.

“México no es piñata de nadie”, afirmó.

También cuestionó la solicitud de detención con fines de extradición presentada por autoridades estadounidenses contra diez ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador, al considerar que se realizó sin que se presentaran públicamente las pruebas que la sustentan.

En ese contexto, planteó que dichas acciones podrían responder a intereses políticos vinculados a procesos electorales en Estados Unidos o a intentos de influir en la vida pública mexicana rumbo a los comicios de 2027.

La mandataria reiteró que su administración mantendrá la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico, pero insistió en que esa cooperación debe desarrollarse bajo los principios de respeto mutuo, no intervención y autodeterminación de los pueblos.

“La patria se ama y se defiende”, expresó.

Sheinbaum criticó además a sectores de oposición que, según dijo, buscan respaldo extranjero para confrontar al gobierno mexicano y recuperar privilegios perdidos tras el cambio político iniciado en 2018.

La presidenta sostuvo que México vive una etapa distinta, caracterizada por una mayor participación ciudadana y por la consolidación de un proyecto político que, aseguró, no será detenido por intereses internos ni externos.

Como parte de su mensaje, convocó a militantes, simpatizantes y ciudadanos a organizar asambleas informativas, distribuir materiales de difusión y participar en actividades públicas para defender la soberanía nacional y los principios de la transformación política que impulsa su gobierno.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que continuará defendiendo la independencia del país y sostuvo que las decisiones sobre el futuro de México deben corresponder exclusivamente a los mexicanos.