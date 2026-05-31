Destaca Sheinbaum crecimiento económico y bienestar al rendir informe por dos años de triunfo electoral

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La presidenta defendió los resultados de la Cuarta Transformación, criticó a gobiernos neoliberales y afirmó que México vive una etapa de soberanía, empleo y desarrollo social

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este sábado su informe de rendición de cuentas con motivo de los dos años del triunfo electoral que dio continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, donde aseguró que el país vive una etapa de crecimiento económico, fortalecimiento del bienestar social y recuperación de la soberanía nacional.

Durante un mensaje transmitido simultáneamente en plazas públicas de las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, la mandataria sostuvo que México cuenta actualmente con un gobierno honesto, cercano a la población y comprometido con la justicia social.

“México tiene hoy un gobierno honesto, cercano y comprometido con el bienestar y la dignidad del pueblo”, afirmó.

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Sheinbaum dedicó parte importante de su intervención a contrastar los resultados de su administración y la de Andrés Manuel López Obrador con los gobiernos anteriores al movimiento de la Cuarta Transformación.

La presidenta criticó las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes responsabilizó de episodios de represión política y de la estrategia de seguridad implementada durante la llamada guerra contra el narcotráfico.

“Ese fue el verdadero narcogobierno”, expresó al referirse al sexenio de Felipe Calderón.

Asimismo, sostuvo que durante los 36 años del periodo neoliberal se entregaron recursos estratégicos de la nación a intereses privados y extranjeros, además de permitir una mayor influencia de Estados Unidos en decisiones internas del país.

En materia económica, Sheinbaum destacó que México alcanzó un récord histórico de inversión extranjera directa durante el primer trimestre de 2026, con 23 mil 591 millones de dólares.

La mandataria aseguró que el país registra uno de los niveles de desempleo más bajos del mundo, con una tasa de apenas 2.5 por ciento, además de la creación de 669 mil nuevos empleos formales.

También resaltó la estabilidad de los precios de los combustibles y la disminución en el costo de productos de la canasta básica.

“El peso mexicano es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar estadounidense entre las principales monedas del mundo”, afirmó.

La presidenta informó que el salario mínimo mensual pasó de 2 mil 650 pesos en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026, mientras que en la frontera norte supera los 13 mil pesos mensuales.

Añadió que el salario promedio alcanzó los 20 mil 212 pesos mensuales, cifra que calificó como la más alta registrada en la historia del país.

Sheinbaum señaló que los programas sociales alcanzarán este año a más de 42 millones de personas con una inversión superior a un billón de pesos.

En materia educativa destacó los incrementos salariales otorgados al magisterio, la basificación de trabajadores de la educación y el compromiso de eliminar el sistema USICAMM.

También resaltó avances en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres, incluyendo la creación de mil Centros LIBRE y la distribución de 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres.

En relación con los pueblos indígenas y afromexicanos, anunció que próximamente será sometida a consulta pública la Ley General de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

La presidenta defendió además la estrategia energética de su administración, al asegurar que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad recuperaron su papel como empresas públicas estratégicas para el desarrollo nacional.

Informó que Pemex redujo su deuda en 20 mil millones de dólares y que el Sistema Nacional de Refinación procesa actualmente más de 1.3 millones de barriles diarios.

“Estamos recuperando la soberanía energética de la nación”, sostuvo.

En infraestructura destacó la conclusión de obras carreteras y puentes en distintas regiones del país, entre ellas la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, el Puente Nichupté y la modernización de decenas de puentes federales.

La mandataria también presentó avances en proyectos hidráulicos y de recuperación de recursos hídricos.

Entre las principales acciones mencionó la recuperación de más de 4 mil 600 millones de metros cúbicos de agua, así como la construcción de acueductos, presas y sistemas de saneamiento en distintas entidades del país.

“El acceso al agua es un derecho humano”, afirmó.

Al concluir su informe, Sheinbaum sostuvo que los resultados alcanzados durante los primeros meses de su administración confirman la consolidación del proyecto de transformación iniciado en 2018 y reiteró su compromiso de mantener una política orientada al bienestar social, la soberanía nacional y el desarrollo económico del país.