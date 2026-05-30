Acusa Maru Campos que Morena construyó un “narcogobierno” y llama a defender la libertad

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La gobernadora afirmó que la persecución en su contra busca encubrir vínculos entre el poder político y el crimen organizado

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó este sábado la concentración “Todos con Maru” en el Centro de Convenciones de Chihuahua, donde lanzó el mensaje político más severo de su administración al acusar que Morena ha construido un sistema de poder ligado al crimen organizado y que la persecución emprendida en su contra busca ocultar esa realidad.

Ante miles de asistentes, dirigentes nacionales del PAN, gobernadores, legisladores y los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, la mandataria estatal aseguró que los acontecimientos recientes la llevaron a replantear la relación institucional que había buscado mantener con el Gobierno Federal desde el inicio de su gestión.

“Pensé que la mejor manera de servirles era mantener una relación institucional con la Federación. Hoy les digo de todo corazón y con toda humildad que me equivoqué”, expresó.

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Campos Galván afirmó que las acusaciones y procedimientos impulsados en su contra le permitieron comprender que en México se ha normalizado el uso político de las instituciones y la vulneración de derechos fundamentales.

La gobernadora recordó que las primeras diferencias con el gobierno federal surgieron tras señalamientos realizados desde las conferencias matutinas, donde fue acusada de traición a la patria por la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico realizado en la Sierra Tarahumara.

“Si una gobernadora electa con toda la legitimidad de su gente puede ser señalada y perseguida, entonces nadie está seguro en este país”, sostuvo.

Durante gran parte de su discurso, la mandataria centró sus críticas en la relación entre el crimen organizado y el poder político, señalando que el problema ya no consiste únicamente en funcionarios que se coluden con grupos criminales, sino en organizaciones delictivas que influyen directamente en decisiones gubernamentales.

La gobernadora afirmó que Morena pasó de ser un partido que ejerce un mal gobierno a convertirse en un sistema que concentra poder para posteriormente ponerlo al servicio del crimen organizado.

“Morena ha construido ya un sistema totalitario para concentrar todo el poder y posteriormente entregarlo al crimen organizado”, afirmó.

Campos Galván aseguró que diversas regiones del país enfrentan consecuencias directas de esa situación, incluyendo desplazamientos forzados de comunidades indígenas, reclutamiento de menores por grupos criminales, desapariciones, extorsiones y control territorial por parte de organizaciones del narcotráfico.

También hizo referencia a casos ocurridos en Chihuahua para ejemplificar el impacto de la violencia en la vida cotidiana de las familias.

Uno de los momentos más contundentes del mensaje ocurrió cuando vinculó el caso de Sinaloa con la expansión de la llamada narcopolítica y sostuvo que dicha entidad se convirtió en el modelo que posteriormente se extendió a otras regiones del país.

La mandataria señaló que el crimen organizado intervino en procesos electorales mediante amenazas, secuestros y presiones contra candidatos de oposición.

“El laboratorio de todo este sistema fue Sinaloa”, aseguró.

Según la gobernadora, el resultado de esa relación quedó evidenciado durante los enfrentamientos internos entre grupos del narcotráfico ocurridos en aquella entidad, donde —afirmó— las autoridades fueron incapaces de recuperar el control de la situación.

“Hoy Sinaloa es el rostro de lo que le espera a México si nadie detiene este modelo”, declaró.

Campos Galván cuestionó además que mientras funcionarios señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales permanecen protegidos políticamente, su gobierno enfrenta investigaciones y procedimientos por combatir al narcotráfico.

La mandataria sostuvo que la ofensiva jurídica en su contra no está dirigida únicamente a su persona, sino a millones de mexicanos que rechazan la corrupción, la impunidad y la influencia del crimen organizado en la vida pública.

“No me persiguen solamente a mí. Persiguen a millones de mexicanos que quieren vivir en un país sin corrupción, sin cobardías, sin autoritarismos y sin narcogobiernos”, afirmó.

En otro momento de su intervención advirtió sobre riesgos para la libertad de expresión, la independencia judicial y la autonomía de distintos sectores sociales.

“Perseguirán a los periodistas que digan la verdad. Perseguirán a los jueces que fallen con independencia”, señaló.

La gobernadora llamó a no normalizar la violencia, la desaparición de personas, la extorsión y la presencia del crimen organizado en actividades productivas y comunitarias.

Asimismo, defendió la actuación de su administración en materia de seguridad, infraestructura, salud y programas sociales, y afirmó que existen alternativas al modelo impulsado por Morena.

Campos Galván cerró su discurso convocando a una movilización política y social para defender la democracia y evitar que el crimen organizado influya en las decisiones del país.

“La elección que hoy debe hacer México es clara: libertad o narcopolítica; valentía o rendición; justicia o impunidad”, expresó.

La gobernadora concluyó afirmando que Chihuahua volverá a desempeñar un papel central en la defensa de las libertades democráticas, como ocurrió durante los movimientos cívicos de 1986.

“México recordará que el final de ese régimen empezó aquí, en Chihuahua”, afirmó entre aplausos de los asistentes.