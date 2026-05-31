Refrenda Pérez Cuéllar respaldo a Sheinbaum en concentración de Ciudad Juárez

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El alcalde participó en la Plaza de la Mexicanidad durante la transmisión del mensaje presidencial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar participó este domingo en la concentración realizada en la Plaza de la Mexicanidad para seguir el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral.

El evento formó parte de una movilización nacional convocada por Morena, mientras la mandataria encabezó un acto masivo en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, donde simpatizantes refrendaron su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación.

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Pérez Cuéllar destacó la asistencia registrada en Ciudad Juárez y reiteró su apoyo a la presidenta, al señalar que mantiene una sólida aceptación entre la ciudadanía.

“Estamos apoyando a la presidenta, la vamos a seguir apoyando y qué bueno que nos convoca aquí el día de hoy a la Plaza de la Mexicanidad”.

Durante su mensaje, Sheinbaum abordó temas relacionados con la soberanía nacional, seguridad pública, continuidad de programas sociales y la relación con Estados Unidos bajo principios de respeto y cooperación.

El alcalde señaló que la frontera norte mantiene un papel estratégico en materia económica, comercial y de desarrollo, por lo que consideró relevante la continuidad de proyectos federales dirigidos a municipios como Ciudad Juárez.

Pérez Cuéllar también defendió la estrategia federal de seguridad y afirmó que el Gobierno de México ha impulsado acciones con resultados positivos frente a la delincuencia.

“Si alguien está combatiendo al crimen en este país es el gobierno de la presidenta Sheinbaum, más que todos los anteriores”.

El edil destacó además el respaldo federal a los municipios mediante obras de infraestructura, centros comunitarios, programas sociales y proyectos orientados al bienestar de las colonias.

Finalmente, expresó su confianza en que se mantenga la coordinación entre el Gobierno Federal y los gobiernos municipales, así como el fortalecimiento de los programas de bienestar, seguridad y desarrollo económico para la frontera norte.

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