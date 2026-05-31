Fallece Marco Licón en accidente automovilístico en Chihuahua

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El exfuncionario estatal perdió la vida tras un percance carretero; autoridades y diversas figuras públicas expresaron condolencias a su familia

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Marco Licón, exfuncionario estatal y figura reconocida en la vida pública de Chihuahua, falleció este domingo a consecuencia de un accidente automovilístico ocurrido en la capital del estado.

La noticia fue confirmada durante las horas posteriores al percance, generando muestras de pesar entre integrantes de distintos sectores políticos, empresariales y sociales de la entidad.

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Licón desarrolló una trayectoria vinculada al servicio público en Chihuahua, donde ocupó diversas responsabilidades dentro de la administración estatal y participó en proyectos relacionados con el desarrollo institucional y la gestión gubernamental.

Tras conocerse el fallecimiento, funcionarios, excolaboradores y representantes de distintos organismos expresaron condolencias a sus familiares y reconocieron su trayectoria profesional.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente, así como para integrar los informes periciales sobre el hecho.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles oficiales sobre las causas que originaron el percance ni sobre las condiciones en que se registró el siniestro.

Familiares y personas cercanas comenzaron a recibir muestras de solidaridad y apoyo tras confirmarse el deceso, mientras que diversas instituciones emitieron mensajes de condolencia por la pérdida.

El fallecimiento de Marco Licón generó reacciones en distintos ámbitos de la vida pública chihuahuense debido a su participación en actividades gubernamentales y su presencia en asuntos de interés estatal durante los últimos años.