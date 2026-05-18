Reúne Festival de la Familia a más de 26 mil personas en el Parque Central

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El evento se realizó durante tres días con actividades culturales, musicales y recreativas para las familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Más de 26 mil personas asistieron al Festival de la Familia realizado del 15 al 17 de mayo en el Parque Central, evento organizado por el Gobierno del Estado con actividades recreativas, culturales y artísticas dirigidas a toda la comunidad.

De acuerdo con las autoridades estatales, el encuentro reunió a 26 mil 426 asistentes durante los tres días de programación en las instalaciones del parque.

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El festival ofreció espectáculos musicales, concursos, actividades infantiles y exhibiciones con el objetivo de fortalecer la convivencia familiar y el uso de espacios públicos.

Las actividades iniciaron el viernes con un concurso de canto y la presentación del grupo musical del Tecnológico de Monterrey, que interpretó el espectáculo retro “De Ayer a Siempre”.

El sábado se desarrolló la tradicional Barrileada, donde participaron competidores en distintas disciplinas de rodeo, además de actividades para niñas y niños y espectáculos de payasos de rodeo.

Durante el evento también participaron artistas locales como Joss Vázquez, Zona Norte, DJ Town y el Mariachi Universitario Canto a mi Tierra.

Las familias asistentes disfrutaron además de áreas comerciales, venta de alimentos, exhibición de vehículos y diversos espacios recreativos instalados dentro del parque.

“El festival se consolidó como uno de los encuentros recreativos y culturales con mayor participación ciudadana en Ciudad Juárez”.

El Gobierno del Estado señaló que este tipo de actividades forman parte de las estrategias para impulsar espacios públicos seguros, accesibles y orientados a la convivencia familiar en la frontera.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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