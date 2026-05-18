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Exhorta Salud a reforzar cuidados ante altas temperaturas en Chihuahua

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POR Redacción ADN / Agencias
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Autoridades recomiendan evitar exposición prolongada al sol y mantener hidratación constante.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Salud del Estado exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas ante las altas temperaturas que se registran en distintas regiones de Chihuahua, con el objetivo de evitar golpes de calor, deshidratación y enfermedades gastrointestinales.

La dependencia recomendó mantenerse hidratado de manera constante, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, así como utilizar ropa ligera y de colores claros.

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También sugirió el uso de sombrero o gorra, lentes de sol y protector solar con factor mínimo FPS 15 para disminuir riesgos asociados a las altas temperaturas.

Las autoridades sanitarias pidieron prestar especial atención a niñas y niños menores de cinco años, personas adultas mayores y mujeres embarazadas, al ser considerados sectores más vulnerables ante el calor extremo.

La Secretaría de Salud insistió en que estos grupos permanezcan en espacios frescos y ventilados durante las horas de mayor intensidad solar.

“Bajo ninguna circunstancia se debe dejar a menores de edad, personas adultas mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados”.

La dependencia advirtió que la temperatura al interior de un automóvil puede incrementarse rápidamente y poner en riesgo la vida de quienes permanezcan dentro.

En materia alimentaria, Salud recomendó consumir alimentos frescos y correctamente desinfectados, además de evitar bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína.

También sugirió reducir la entrada de calor a los hogares mediante el uso de cortinas o persianas para mantener espacios más frescos.

Las autoridades indicaron que ante síntomas como mareo, dolor de cabeza, náuseas, piel caliente o signos de deshidratación, es importante acudir de inmediato a la unidad médica más cercana.

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