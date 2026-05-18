Entrega JCAS sistema de agua potable en comunidad de Batopilas

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La obra tuvo una inversión de 12.4 millones de pesos y beneficiará a habitantes de Sierrita de Barraza.

Batopilas, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) entregó un sistema integral de agua potable en la comunidad de Sierrita de Barraza, municipio de Batopilas, obra en la que se invirtieron 12.4 millones de pesos.

El organismo informó que del monto total, 7.1 millones de pesos fueron aportados por la JCAS y el resto por el Gobierno Federal.

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La infraestructura beneficiará a más de 100 habitantes de la comunidad, quienes ahora contarán con un suministro de agua potable seguro y constante.

El proyecto contempló la construcción de una caja captora de mampostería y un tanque de regularización con capacidad de 20 metros cúbicos.

Además, se instaló una línea de conducción de 7 mil metros de tubería de polietileno de alta densidad para transportar el agua desde la captación hasta el tanque principal.

La obra también incluyó la instalación de una red de distribución de 3 mil 300 metros de tubería de dos pulgadas de diámetro.

Como parte de los trabajos se construyeron cajas de operación de válvulas, cajas rompedoras de presión y 25 tomas domiciliarias.

La JCAS destacó que el proyecto fue desarrollado con participación de habitantes de la comunidad, quienes colaboraron en distintas etapas de la construcción.

“Este proyecto fue posible gracias al trabajo coordinado entre la JCAS y los habitantes de la comunidad”.

El organismo señaló que estas acciones forman parte de las estrategias para fortalecer el acceso al agua potable en comunidades rurales y mejorar las condiciones de vida de las familias en la región serrana de Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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