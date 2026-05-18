Entrega Gobierno del Estado 4.8 toneladas de maíz y frijol en comunidades de Ocampo

Publicidad - LB2 -

Un total de 200 familias indígenas recibieron apoyos alimentarios en La Casita y Gasachi.

Ocampo, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), distribuyó 200 paquetes alimentarios equivalentes a 4.8 toneladas de maíz y frijol en las comunidades de La Casita y Gasachi, en el municipio de Ocampo.

La entrega se realizó como parte de las acciones de apoyo alimentario dirigidas a familias indígenas de la región serrana, con el objetivo de fortalecer el acceso a productos básicos y atender necesidades prioritarias de la población.

- Publicidad - HP1

Durante la jornada fueron distribuidos 40 apoyos integrados por 30 kilogramos de maíz y 10 kilogramos de frijol cada uno, lo que representó un total de 1.6 toneladas de alimento.

Además, se entregaron otros 160 paquetes con 15 kilogramos de maíz y cinco de frijol, equivalentes a 3.2 toneladas adicionales destinadas tanto a comités comunitarios como a población abierta.

El evento se llevó a cabo en la comunidad de La Casita y reunió a cerca de 200 personas, quienes acudieron para recibir los apoyos alimentarios proporcionados por la dependencia estatal.

El secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, señaló que estas acciones forman parte de la estrategia permanente de acompañamiento a las comunidades originarias del estado.

“Estas acciones forman parte del compromiso permanente de la dependencia para acompañar a los pueblos indígenas y atender de manera directa sus necesidades prioritarias”, expresó.

La SPyCI indicó que los apoyos buscan contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias beneficiadas y mantener una atención cercana en las comunidades de la Sierra Tarahumara.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.