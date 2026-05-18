Regresa CAM Móvil del JuárezBus a estación Babícora del BRT-1

Publicidad - LB2 -

Usuarios podrán realizar trámites de credencialización y renovación de tarjetas del 18 al 22 de mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que el Centro de Atención de Movilidad (CAM) Móvil del JuárezBus regresará a la estación Babícora del sistema BRT-1 del 18 al 22 de mayo.

El módulo itinerante estará ubicado en el cruce del bulevar Zaragoza y la calle Valle del Cedro, a un costado de la estación Babícora, con horario de atención de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

- Publicidad - HP1

El objetivo del CAM Móvil es acercar los servicios de atención y trámites a las y los usuarios del transporte público en distintos sectores de la ciudad, facilitando el acceso a procedimientos relacionados con el sistema JuárezBus.

En el sitio se podrán realizar trámites de credencialización, así como emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial utilizada en el sistema de transporte.

Las autoridades informaron que el costo por emisión y reposición de la tarjeta será de 30 pesos, mientras que el trámite de renovación continuará siendo gratuito para las personas usuarias.

Además de los servicios administrativos, personal del CAM Móvil brindará orientación general sobre el funcionamiento y beneficios del sistema JuárezBus.

La Operadora de Transporte señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para ampliar la cobertura de atención ciudadana y mejorar el acceso a los servicios de movilidad en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.