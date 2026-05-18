Alcanza SEyD 80 por ciento de registros para ingreso a preparatoria

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Más de 46 mil estudiantes completaron su trámite para Educación Media Superior en Chihuahua.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informó que 46 mil 176 jóvenes concluyeron su registro para ingresar a planteles públicos de Educación Media Superior en el ciclo escolar 2026-2027, lo que representa un avance del 80.1 por ciento respecto a la meta estatal proyectada.

El proceso forma parte de la estrategia “Juntos a la Prepa. Mi Derecho, Mi Lugar”, cuyo periodo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 31 de mayo a través de la plataforma digital oficial habilitada por las autoridades educativas.

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Las y los aspirantes deben ingresar al portal mediasuperior.chihuahuaedu.gob.mx para capturar su información personal y seleccionar tres opciones de planteles de su interés entre los distintos subsistemas educativos disponibles en la entidad.

La dependencia estatal exhortó a estudiantes y padres de familia a realizar el trámite con anticipación, con el propósito de garantizar espacios en alguno de los 13 subsistemas de Educación Media Superior que operan en Chihuahua.

Asimismo, la SEyD recordó que por primera vez no se aplicará examen de admisión para el ingreso a preparatoria, ya que la asignación de espacios se efectuará mediante el Sistema de Asignación a Educación Media Superior (Siaems).

Este mecanismo distribuirá los lugares disponibles tomando en cuenta la capacidad de cada plantel y las preferencias registradas por las y los estudiantes durante el proceso de inscripción.

Las autoridades educativas señalaron que los resultados estarán disponibles a partir del 12 de junio y podrán consultarse con el folio de registro en el mismo portal electrónico.

Además, las familias interesadas pueden revisar la oferta académica y los planteles participantes a través de la misma plataforma digital habilitada por la Secretaría de Educación y Deporte.

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