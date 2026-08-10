Retira Seguridad Vial a 74 conductores ebrios en una semana

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Las detenciones se realizaron del 3 al 9 de agosto; siete automovilistas fueron detectados tras participar en choques.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial retiró de circulación a 74 conductores que fueron sorprendidos manejando en estado de ebriedad durante la semana del 3 al 9 de agosto.

Los automovilistas fueron trasladados al Centro Municipal de Integración Social y Sanciones Administrativas, donde quedaron a disposición de un juez cívico para la determinación de las sanciones correspondientes.

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Del total de personas retenidas, siete fueron mujeres y siete hombres fueron detectados después de participar en un choque automovilístico, de acuerdo con el reporte de la corporación vial.

El resto de los conductores fue sancionado tras cometer faltas al Reglamento de Vialidad y Tránsito, lo que derivó en su revisión y posterior traslado por conducir bajo los influjos del alcohol.

La corporación informó que el lunes 3 de agosto se realizaron 13 detenciones; el martes, 10; el miércoles, siete; el jueves, nueve; y el viernes, nueve.

Durante el fin de semana se registraron 26 detenciones adicionales, con 13 casos el sábado y 13 más el domingo, jornadas que concentraron una parte importante de las retenciones semanales.

Seguridad Vial señaló que estas acciones forman parte de los operativos preventivos para disminuir incidentes relacionados con el consumo de alcohol y conducción de vehículos.

La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar manejar en estado de ebriedad, designar a una persona conductora responsable y contribuir a una mejor cultura vial en las calles de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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