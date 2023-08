El Tren Transístmico va a generar bienestar: Claudia Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

“México va a dar otro ejemplo al mundo, el ejemplo de que es tiempo de mujeres”, agregó

Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca (ADN/Adriana Saucedo) La tarde de este domingo, Claudia Sheinbaum Pardo destacó desde el Istmo de Tehuantepec, la necesidad de darle continuidad a las grandes obras de infraestructuras impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tal es el caso del Tren Transístmico, el cual descubrió como un proyecto pensado para generar bienestar para todos los mexicanos.

“Este año va a recorrer, el primer tren, toda la vía por el Istmo de Tehuantepec para llegar a Coatzacoalcos y yo no sé si ustedes saben, pero entre Veracruz y Oaxaca va a haber diez polos de bienestar donde se van a instalar fábricas de distinto tipo, manufacturas, que van a generar no solamente empleo sino bienestar, que es la esencia de lo que estamos luchando’’, resaltó como uno de los grandes ejemplos de que México vive su mejor momento económico gracias a la Cuarta Transformación.

Durante la asamblea informativa que se realizó en Santo Domingo Tehuantepec, reconoció el trabajo realizado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien puso en marcha programas sociales como la pensión de adultos mayores, las becas a estudiantes de preparatoria y los apoyos para el campo a través del programa “Sembrando Vida”.

Expuso que con esos programas y obras que se realizan a lo largo y ancho del país, en México se ha logrado que 8 millones de personas salieran de la pobreza, y que además hubiera además hubiera una reducción histórica de la brecha de desigualdad que había con gobiernos anteriores.

“Antes, en 2016 había 21 veces de diferencia entre los que más tenían y los que menos tenían y se redujo a 15 veces y el objetivo es seguirlo reduciendo y seguir sacando a todos los mexicanos y mexicanas de la pobreza”.

Claudia Sheinbaum puntualizó que esto es completamente contrario a lo que hicieron los gobiernos neoliberales, que hoy, desde la oposición critican la entrega de programas sociales, pese a que con su modelo vendieron al país ante el mundo por su mano de obra barata y no por las riquezas que tiene México.

“Del otro lado, en el bloque opositor que no saben qué decir ni cómo hacerle, ellos no quieren ni creen en los programas sociales ni en los derechos de los mexicanos y mexicanas, ellos no creen que una persona que no tiene recursos económicos o no han podido salir de la pobreza es flojo, es un problema de un sistema que no ha podido dejar bienestar, durante años México se vendió al mundo por tener mano de obra barata”.

Es por ello que, aseveró que en la Cuarta Transformación “un principio fundamental son los derechos del pueblo de México”, en relación a la educación, la salud y el acceso a la vivienda, lo cual defendió desde su gobierno en la capital con programas como ‘’Mi Beca para Empezar’’, la cual la reciben todos los niños y niñas que estudian en las escuelas públicas de la ciudad.

Además, resaltó que “hoy es tiempo de mujeres”, que con la 4T han recuperado espacios que antes no tenían y hoy ocupan cargos de peso en el primer gabinete paritario del gobierno federal, además de que existen 10 gobernadoras por primera vez en la historia del país.

“Somos protagonistas de la Cuarta Transformación de la vida pública de México y que hoy México está mejor que nunca, estamos caminando en el camino del bienestar y del porvenir, y va a dar otro ejemplo México al mundo, el ejemplo de que es tiempo de mujeres y ese ejemplo lo va a dar nuestro movimiento”.

