Reingresan a exalcalde de San Francisco del Oro al Cereso 4 por incumplir reparación del daño

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Un juez revocó la libertad condicional tras no cubrir más de 6 millones de pesos.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El ex presidente municipal de San Francisco del Oro, Arturo Huerta Luevano, fue reingresado al Centro de Reinserción Social número 4, luego de que un juez de ejecución revocara el beneficio de libertad condicional que le había sido otorgado.

La decisión judicial se tomó después de que el exfuncionario no acreditara el pago de más de seis millones de pesos por concepto de reparación del daño, derivado de una sentencia por delitos relacionados con corrupción.

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Huerta Luevano había sido sentenciado a tres años de prisión por uso ilegal de atribuciones y facultades, así como peculado agravado, tras la contratación irregular de un crédito superior a los 6 millones de pesos, recursos que fueron desviados.

“Al no acreditar el pago correspondiente, se determinó dejar sin efecto el beneficio”

El exedil enfrentaba su condena en libertad debido a que la pena no superaba los tres años y por condiciones de salud; sin embargo, el incumplimiento de las obligaciones impuestas derivó en su reclusión, por un periodo restante de dos años, once meses y 23 días.

El proceso judicial incluyó un procedimiento abreviado en el que el exfuncionario aceptó su responsabilidad, lo que derivó también en una multa económica y la inhabilitación temporal para ejercer cargos públicos.

Autoridades indicaron que el tiempo que deberá permanecer en prisión contempla los días que ya había cumplido bajo medidas cautelares, en el marco de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción del estado.

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