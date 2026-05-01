Realiza JMAS festejo del Día del Niño en Parque Central Oriente

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Familias disfrutaron actividades recreativas pese a condiciones de lluvia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) llevó a cabo un festejo por el Día del Niño dirigido a familias de trabajadores, con una jornada de actividades recreativas en el Parque Central Oriente.

El evento incluyó dinámicas de convivencia con juegos, alimentos y rifas, donde se entregaron bicicletas, balones, tabletas, laptops y diversos obsequios a los asistentes.

“Vamos a darles a nuestros niños un poco de esparcimiento, son las futuras generaciones de nuestra comunidad”

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Durante la celebración, los menores presenciaron un espectáculo de payasos, así como una función de lucha libre con participación de distintos luchadores, como parte de la programación organizada.

El representante sindical de la JMAS destacó la importancia de este tipo de eventos para fortalecer la convivencia entre trabajadores y sus familias, además de promover espacios de recreación para la niñez.

A pesar de las condiciones de lluvia registradas durante el día, las actividades se desarrollaron con normalidad, permitiendo la participación de las familias en un ambiente de esparcimiento.

La JMAS señaló que estas acciones forman parte de sus esfuerzos por impulsar la integración familiar y generar espacios de convivencia comunitaria.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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