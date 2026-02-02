Retira Municipio más de 300 llantas de accesos viales a Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Las labores se concentraron en la Panamericana y la carretera a Casas Grandes para reducir riesgos a automovilistas.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Más de 300 llantas, en su mayoría de tractocamión, fueron retiradas de los principales accesos a Ciudad Juárez durante una jornada de limpieza realizada por cuadrillas de la Dirección de Limpia, informó el titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan.

Las acciones se enfocaron principalmente en la carretera Panamericana y en la carretera a Casas Grandes, donde se recolectaron neumáticos y otros desechos voluminosos que representaban un riesgo para la seguridad vial, especialmente en tramos de alta velocidad.

El funcionario detalló que, además de llantas, se retiraron piezas de vehículos y basura de gran tamaño que suelen desprenderse por la circulación constante o como consecuencia de accidentes, y que pueden provocar percances si permanecen sobre la carpeta asfáltica o en los acotamientos.

“Es muy importante por el cuidado y la protección de todos los ciudadanos que transitan por estas vialidades no dejar las llantas o partes de vehículos sobre la carpeta asfáltica o en los acotamientos”.

Solís Kanahan hizo un llamado a las empresas de transporte y a los conductores que circulan por la zona para que, en caso de sufrir incidentes que obliguen al cambio de neumáticos o generen el desprendimiento de partes, retiren de inmediato los restos de la vía.

Explicó que estas labores forman parte de recorridos periódicos de prevención, cuyo objetivo es reducir riesgos, mejorar la seguridad vial y mantener en mejores condiciones las principales vialidades de acceso a la ciudad.

El titular de Limpia adelantó que próximamente se realizará una jornada de mayor alcance, y precisó que en esta ocasión participó una sola cuadrilla, apoyada con un camión de caja abierta, unidad utilizada para facilitar el retiro de llantas, basura y desechos de gran volumen.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad en los accesos estratégicos a Ciudad Juárez.

