Retira Municipio construcciones improvisadas en zona de riesgo del Centro

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El operativo permitió recuperar espacio público y eliminar estructuras con riesgo de incendio junto a una acequia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizó un operativo de Reordenamiento Urbano en la Zona Centro, donde fueron retiradas dos construcciones improvisadas que representaban riesgo para sus ocupantes y para personas que transitan por el sector.

La intervención se llevó a cabo este miércoles sobre la calle Insurgente Mercado, entre la calle Constitución y la avenida 16 de Septiembre, como parte de las acciones permanentes para recuperar espacios públicos y atender condiciones de riesgo.

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El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que las estructuras estaban construidas con tarimas y otros materiales ligeros, por lo que personal municipal procedió al desarmado de las viviendas improvisadas y a la limpieza integral del área.

Durante los trabajos también fue retirada basura acumulada en el sitio, con el objetivo de mejorar las condiciones del entorno y evitar que el espacio continuara siendo utilizado de manera irregular.

De acuerdo con la inspección realizada por las dependencias participantes, las construcciones se encontraban prácticamente al borde de una acequia, lo que representaba un riesgo constante para quienes las habitaban.

Las autoridades también detectaron una conexión irregular a la red eléctrica, con cables parchados y expuestos, situación que aumentaba el peligro debido a que las viviendas estaban edificadas principalmente con madera.

“Con estas acciones no solo recuperamos un espacio público, sino que también eliminamos una condición de riesgo que podía derivar en un accidente o una emergencia mayor”.

Personal de la Dirección General de Protección Civil realizó el dictamen correspondiente y determinó que las estructuras representaban alto riesgo de incendio, tanto por los materiales utilizados como por las conexiones eléctricas irregulares localizadas en el lugar.

El Gobierno Municipal informó que las personas que habitaban las construcciones fueron notificadas previamente, conforme a los procedimientos establecidos, antes de llevar a cabo el retiro de las estructuras.

En el operativo participaron de manera coordinada la Dirección de Limpia, Dirección de Ecología, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Coordinación General de Seguridad Vial, Dirección General de Protección Civil y Dirección General de Desarrollo Urbano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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