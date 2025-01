Implementarán programa de salud mental para deportistas

Publicidad - LB2 -

La regidora coordinadora de la Comisión del Deporte y Cultura Física, Karla Michaeel Escalante Ramírez, anunció un programa de apoyo que se le dará al boxeador profesional Alan El Cachorro Solís, con el que pretenden sentar un precedente para el deporte.

Ciudad Juárez, Chih .- La edil dijo en conferencia de prensa que esta es una oportunidad que se le brinda al pugilista para documentar su preparación en Londres, en donde tendrá la oportunidad de fortalecerse académica, mental y físicamente dentro del proyecto denominado Road to London 2025.

Creo que aquí, como Comisión del Deporte, es relevante darnos cuenta cómo muchos atletas se quedan en el camino por sufrir una derrota, por lo que hemos platicado con el doctor Harold Ochoa para que nos ayude con un taller de salud mental dentro de las ligas municipales del deporte, indicó Escalante Ramírez.

Dijo que de esta forma se irá fortaleciendo a las y los entrenadores que son parte fundamental en el deporte amateur, para que ellos bajen estas enseñanzas a sus alumnos y estos puedan mejorar sus condiciones.

Por su parte, Alan El Cachorro Solís compartió un poco de la experiencia que vivió hace un año cuando inició con este programa; cuando sufrí una lesión en la mandíbula y me dejó con dos placas y trece tornillos, esta lesión me incapacitó por un año y medio, por lo que caí en depresión.

Dijo que pensó que no regresaría al boxeo, fue entonces, que contactó a su doctor de salud mental, Harold Ochoa y le contó la situación por la que atravesaba y su sentir; él me presentó un proyecto: Road to Cuba, el cual veía muy lejano para que diera resultados.

Eran muchos meses de seguir el programa al pie de la letra, yo no sabía hacer un plan a largo plazo. Dentro de las actividades llevamos a cabo un campamento técnico-táctico de la mano de actividades relativas a la salud mental; todo salió de maravilla y una vez que regresamos de Cuba, tuve mi primera pelea, precisó Solís.

Para esta ocasión, en Road to London 2025 será algo similar, se hace lo mismo, solo que ahora con peleadores de aquella ciudad, por lo que será un intercambio de conocimientos que serán documentados por Ramiro Ramírez y que dará cuenta de la importancia que tiene la salud mental para lograr grandes cosas dentro de cualquier disciplina, subrayó.

Harold Ochoa, quien tiene a su cargo el bienestar cognitivo, conductual y emocional del boxeador, explicó que un atleta de alto rendimiento que deja de lado la salud mental se verá limitado en su potencial.

En tanto, la finalidad de integrar la cultura del bienestar al deporte es para tener un argumento pionero en esta ciudad, en este caso, en el boxeo profesional, para que sea un estándar que pueda ser el punto de partida para las nuevas generaciones.

Una de las filosofías que implementamos en este proyecto es que erradicamos las palabras negativas y sus diferentes conjugaciones; como ejemplo: únicamente existen dos tipos de victorias, en la que se nos alza la mano y en la que aprendo que es lo que tengo que mejorar.

Dijo que con este enfoque el deportista de alto rendimiento tiene la tranquilidad y la seguridad para disfrutar de sus entrenamientos, incluso, del previo, durante y después del combate, pues deja de pensar en lo que le preocupaba hace 10 años, ya que ahora será más importante mantenerse concentrado en sacar máximo potencial.

Mi función es capturar y evidenciar el desarrollo que tiene Alán en esta aventura, lo cual servirá como parteaguas en lo que es la salud mental dentro del deporte. Es un punto de quiebre muy importante para quienes se identifiquen con estas circunstancias, pues podrán tener esta guía por decirlo de alguna manera para salir adelante, explicó el videógrafo Ramiro Martínez.

