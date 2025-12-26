Movil - LB1A -
    diciembre 26, 2025 | 15:20
    Retira Dirección de Limpia llantas y residuos de la avenida De las Torres

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Las acciones buscan prevenir focos de contaminación y mejorar la imagen urbana en vialidades de alto tránsito.

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana y prevenir riesgos ambientales, cuadrillas de la Dirección de Limpia realizaron labores de limpieza y retiro de llantas que se encontraban indebidamente dispuestas en el camellón central y laterales de la avenida De las Torres.

    El titular de la dependencia, Gibrán Solís Kanahan, informó que los trabajos incluyeron recorridos de supervisión y recolección de residuos, principalmente neumáticos abandonados, los cuales representan un riesgo para la salud pública, además de generar contaminación visual y posibles afectaciones a la seguridad vial.

    De acuerdo con la dependencia, las labores también se extendieron a la avenida Universidad, como parte de un esquema de atención a vialidades principales donde se detecta con mayor frecuencia la disposición irregular de desechos.

    Los trabajos se llevaron a cabo procurando no afectar el flujo vehicular, aunque se solicitó a los automovilistas circular con precaución y mostrar comprensión durante el desarrollo de estas y otras labores de limpieza en la vía pública.

    La Dirección de Limpia reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar tirar residuos en espacios públicos y utilizar los mecanismos adecuados para el manejo y disposición de llantas y otros materiales, con el fin de contribuir a una ciudad más limpia, ordenada y segura.

