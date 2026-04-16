Rescatan con vida a juarense tras naufragar más de 10 horas en playas de Sinaloa

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Pescadores localizaron al hombre flotando en altamar frente a la zona de El Maviri.

Los Mochis, Sin. (ADN/Arturo Hernández) – Un hombre originario de Ciudad Juárez fue rescatado con vida luego de permanecer más de 10 horas a la deriva en el mar, tras ser arrastrado por el oleaje en playas del municipio de Ahome, en Sinaloa.

La persona fue identificada como Zurich Zambrano, quien había sido reportado como desaparecido desde la tarde del miércoles, luego de ingresar al mar en la zona conocida como El Maviri.

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De acuerdo con los primeros reportes, el juarense acudió a la playa tras concluir su jornada laboral en una planta industrial, y posteriormente ingresó al agua sin conocer las condiciones del lugar.

“Fue encontrado flotando a una hora en lancha de la costa y aún presentaba signos vitales”, informaron rescatistas.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 4:00 de la madrugada de este jueves, cuando pescadores que se encontraban en altamar lograron ubicarlo y trasladarlo de inmediato hacia la orilla.

En tierra ya lo esperaba personal de emergencia, quienes lo trasladaron a un hospital para su atención médica, donde permanece internado en espera de la llegada de sus familiares.

Las autoridades no han detallado aún su estado de salud, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente ocurrido en esta zona turística del norte de Sinaloa.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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