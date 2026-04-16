Afirma Morena fortalecimiento interno rumbo a 2027 tras nombramiento de Citlalli Hernández

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Dirigencia estatal destaca consolidación de estructura y alianzas con PT y PVEM.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, aseguró que el reciente nombramiento de Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones fortalecerá la estructura interna del partido y su preparación rumbo al proceso electoral de 2027.

La dirigente estatal indicó que este movimiento permitirá avanzar en la coordinación organizativa y en la consolidación de alianzas políticas, particularmente con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

“Su incorporación a esta tarea fortalece la estructura del partido; su experiencia abona a la unidad interna”, señaló.

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Granados explicó que la licencia solicitada por Hernández a la Secretaría de las Mujeres responde a su nueva responsabilidad dentro del partido, en un momento clave para la definición de estrategias electorales.

Asimismo, destacó que Morena se encuentra en un proceso de integración de perfiles y organización interna, con miras a consolidar su presencia en el próximo ciclo electoral.

La dirigente reiteró que el partido mantiene una relación de colaboración con sus aliados políticos, al señalar que estas fuerzas han acompañado al movimiento desde sus primeras etapas.

Con estos ajustes en su estructura, Morena busca reforzar su operación política y la cohesión interna, de cara a los retos electorales que se avecinan en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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