Deja de vivir aquí y empieza a pertenecer.

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En estos tiempos hay una gran diferencia entre vivir un país y habitarlo, entre ser ciudadano o un habitante del mismo y otra aún más grande: entre habitarlo y construirlo. Desafortunadamente para nuestro país, estado y ciudad, la mayoría pertenecemos al rubro de ser solo residentes de un territorio y llevamos así atrapados por décadas, incluso generaciones enteras. Sin embargo, en las sobremesas nos indignamos, en el tráfico maldecimos, en redes sociales comentamos y/o compartimos noticias que nos hielan el alma, pero seguimos igual al día siguiente. Vivimos en un estado de coexistencia pasiva mientras nuestro país se nos escapa de las manos, y eso querido lector, está lejos de ser un ciudadano.

Dicen que por ley nacemos ciudadanos de un país, pero la realidad es que eso se construye siéndolo. Y serlo solo se construye con los años, teniendo una presencia activa en los asuntos que nos atañen. Y no, no hablo de ir a votar cada cierto tiempo y creer que con eso ya cumplimos, aunque eso también importa. Hablo de que seamos conocedores de lo que ocurre en nuestra colonia o fraccionamiento, de conocer a nuestros regidores y diputados, de – a pesar de que sean muy aburridas – asistir a reuniones de cabildo, de hacerle saber a los funcionarios públicos que les exigimos cuentas del dinero que administran y que nosotros con nuestros impuestos pagamos. Incomodar, preguntar, son verbos que debemos llevar a la acción y de no conformarnos con las respuestas de siempre.

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Ni los partidos, ni la impunidad ni la corrupción son el problema. La sola idea de entender que hemos normalizado la idea de que lo público no nos pertenece a los ciudadanos es la gran problemática. Les hemos dejado creer, que lo público es de los políticos, de los que son poderosos, de los que se mueven en ese tipo de laberintos, Mientras nosotros, los de “a calle” a trabajar, sobreviviendo el día a día, a no quejarnos y menos a meternos en lo que no nos llaman. Resignados creyendo que somos humildes. Eso, eso es abdicar.

Cuando no exigimos, nos dan lo que nos quieren dar. Cuando no vigilamos, los grandes presupuestos desaparecen, se esfuman, no volvemos a ver el dinero. Al cabo México da para eso y más. Cuando por la apatía no participamos en asambleas vecinales, foros, consultas les dejamos el espacio a los que casi siempre tienen un interés muy particular y que no coincidirá con el nuestro. Y es ahí, cuando nos damos cuenta que la democracia puede llegar a ser solo una fachada administrada por unos cuantos.

La intención de este escrito, no es que abandones tu vida y que te conviertas en un activista de tiempo completo. Necesitamos empezar por algo pequeño y concreto. Y eso va desde mantener limpio el frente de nuestra casa, hasta informarnos del presupuesto de nuestro municipio. De cuestionar qué pasó con la obra inconclusa, de organizarnos de manera vecinal para exigir mejoras en los servicios de nuestra comunidad o incluso hasta para apoyar una causa social local. De hablarcon nuestros hijos de por qué los impuestos importan y para qué sirve el voto y por qué debe ser informado. Porque ese, es el tejido con el que se cosen los países que funcionan.

Desafortunadamente seguiremos teniendo el país que nos merecemos mientras sigamos conformándonos con migajas, con verlo desde fuera, o desde lejos. Porque el ciudadano que somos y el que necesitamos ser, no sea ya una distancia ideológica ni generacional. Tomemos la decisión que evitamos todos los días. Hoy podemos elegir dejar de ser habitantes.

César Calandrelly Comunicólogo / Analista Político