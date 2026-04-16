Espera Cruz Pérez Cuéllar reglas de Morena para definir posible licencia

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El alcalde de Juárez señala que su decisión dependerá de la convocatoria interna del partido

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, informó que esperará la publicación de la convocatoria de Morena para definir si solicita licencia a su cargo, en el contexto del proceso interno rumbo a la elección del defensor de la 4T en Chihuahua.

El edil explicó que aún no cuenta con una fecha definida para separarse de sus funciones, ya que esta decisión dependerá de los lineamientos que establezca el partido para las y los aspirantes.

“Estaré esperando las reglas de la convocatoria… quisiera estar más atento a los lineamientos que fije Morena”, señaló.

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Lo anterior ocurre luego de que la senadora Andrea Chávez anunciara su licencia por tiempo indefinido, con el objetivo de enfocarse en sus aspiraciones dentro del mismo proceso interno, en el que también participa Pérez Cuéllar.

Al respecto, el alcalde indicó que respeta la decisión de la legisladora, al considerar que forma parte de su derecho político.

“Ella tiene derecho a pedir licencia”, expresó.

Pérez Cuéllar añadió que, mientras tanto, se mantiene enfocado en diversos proyectos de la administración municipal, entre ellos la licitación de infraestructura vial en la zona de Juan Pablo II y Valle del Sol, así como acciones de semaforización y obras en escuelas mediante el Presupuesto Participativo.

El proceso interno de Morena en Chihuahua se perfila como un escenario clave rumbo a la definición de candidaturas, en el que distintos perfiles han comenzado a delinear sus estrategias políticas.

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