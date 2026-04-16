Abastece JMAS con pipas a escuelas de los kilómetros en Ciudad Juárez

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El organismo suministra agua potable de forma gratuita a planteles de distintos niveles educativos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) mantiene un esquema de abastecimiento de agua potable mediante pipas a escuelas ubicadas en la zona de los kilómetros, con el objetivo de garantizar el acceso al recurso en sectores con mayor rezago.

El organismo informó que realiza entregas semanales en planteles como la Telesecundaria Independencia, la Primaria Rubén Jaramillo y la Primaria Paquimé, entre otras instituciones educativas.

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De acuerdo con la JMAS, este servicio responde a la necesidad de asegurar condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades escolares, especialmente en zonas donde el suministro regular de agua es limitado.

“Ha sido muy bueno el servicio y muy importante en el uso del recurso aquí en la escuela”, señaló un directivo beneficiado.

El suministro se destina a actividades esenciales como higiene, uso sanitario y mantenimiento de áreas verdes dentro de los planteles, contribuyendo a un entorno adecuado para estudiantes y personal docente.

Actualmente, el organismo distribuye agua diariamente a través de pipas en 12 instituciones educativas que abarcan niveles de preescolar, primaria, secundaria y medio superior.

La JMAS indicó que mantiene coordinación directa con directivos escolares para garantizar la entrega oportuna del recurso, como parte de una estrategia de atención a comunidades con necesidades prioritarias en Ciudad Juárez.

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