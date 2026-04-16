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Investigan accidente de camión en Delicias que dejó cuatro personas fallecidas

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POR Redacción ADN / Staff.
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Autoridades analizan causas del siniestro; pasajeros eran pacientes del IMSS procedentes de Torreón.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Un accidente carretero registrado la madrugada de este jueves en el kilómetro 208 de la vía Chihuahua–Delicias dejó cuatro personas sin vida y varios lesionados, luego de que un camión de pasajeros se impactara contra una columna del puente del Libramiento Oriente.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad transportaba pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) provenientes de Torreón, Coahuila, quienes acudían a consultas médicas.

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Tres de las víctimas mortales ya fueron identificadas como Federico A.B., Evangelina A.A. y Mario R.E., mientras que una cuarta persona permanece sin identificar hasta el momento.

“Se presume que el conductor pudo haberse quedado dormido”, indicaron autoridades de manera preliminar.

En el lugar se desplegaron corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate, quienes realizaron las labores de atención y traslado de los heridos.

Al menos cinco personas lesionadas fueron llevadas al Hospital Morelos en la ciudad de Chihuahua, donde se reportan en condición estable.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, que mantiene como principal línea la posible pérdida de control del conductor antes del impacto.

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