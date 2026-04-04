Permanece Bertha Gómez Fong en centro de detención en EU en espera de deportación

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Fiscalía federal mantiene seguimiento mientras autoridades de Chihuahua buscan su entrega

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, permanece en un centro de detención migratoria en El Paso, Texas, en espera de ser deportada a México, donde enfrenta órdenes de aprehensión vigentes por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La detención ocurrió el pasado 25 de marzo por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un procedimiento relacionado con temas migratorios, según precisó la Fiscalía General de la República (FGR).

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“La retención estuvo relacionada con temas migratorios”

Tras su aseguramiento, la Oficina de Interpol México recibió una solicitud de la Fiscalía de Chihuahua, que mantiene investigaciones abiertas en su contra, lo que abre la posibilidad de que sea entregada a autoridades estatales una vez que se concrete su deportación.

Desde 2020, un juez de control en Chihuahua emitió una orden de aprehensión contra Gómez Fong. Aunque obtuvo un amparo parcial, este no aplicaba para delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que mantiene vigente su situación jurídica.

Las indagatorias señalan que la ex presidenta del DIF estatal habría participado en la presunta triangulación de recursos durante la administración de César Duarte, en un esquema que también ha sido vinculado a investigaciones federales por lavado de dinero.

“Fue señalada por su presunta participación en la triangulación de recursos”

A nivel federal, Gómez Fong ha sido mencionada en la investigación por un presunto desvío de 73 millones de pesos, caso por el cual su esposo, el exgobernador César Duarte, se encuentra recluido en el penal del Altiplano desde diciembre de 2025.

La FGR indicó que, aunque no solicitó la detención en Estados Unidos, mantiene coordinación con autoridades estatales y federales para dar seguimiento al caso, en espera de que se concrete el proceso de deportación y se definan las acciones legales correspondientes en territorio mexicano.

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