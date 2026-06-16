Informa JMAS sanciones por desperdicio y uso indebido de agua potable

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Las multas pueden alcanzar hasta 176 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y el sector involucrado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez dio a conocer las sanciones contempladas en la Ley del Agua del Estado de Chihuahua para quienes desperdicien o hagan un uso indebido del agua potable, como parte de las acciones para promover el cuidado del recurso hídrico.

El organismo informó que las infracciones están establecidas en el artículo 88 de la legislación estatal y abarcan conductas como la instalación de tomas clandestinas, derivaciones o conexiones no autorizadas, así como la utilización del servicio sin los permisos correspondientes.

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También pueden ser objeto de sanción quienes se nieguen a reparar fugas de agua localizadas dentro de sus predios, además de quienes incumplan las disposiciones relacionadas con el uso eficiente del recurso o incurran en acciones que provoquen su desperdicio.

La JMAS señaló que la normatividad vigente contempla castigos para quienes causen daños a los medidores, alteren los registros de consumo, violen sellos de seguridad o modifiquen la ubicación de los aparatos de medición de manera temporal o permanente.

De acuerdo con la normatividad vigente, se establecen sanciones económicas que van de 20 a 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para los sectores doméstico y comercial.

Las multas para usuarios domésticos y comerciales pueden alcanzar aproximadamente 93 mil pesos, mientras que para el sector industrial las sanciones van de 300 a mil 500 UMA, equivalentes a montos de hasta 176 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la falta cometida.

La información forma parte de la campaña “Se está acabando, ¿Tú qué haces para cuidarla?”, mediante la cual el organismo busca fortalecer la cultura del cuidado del agua y fomentar la corresponsabilidad entre la ciudadanía y la autoridad.

La dependencia exhortó a la población a hacer un uso responsable del recurso, especialmente durante la temporada de calor, cuando aumenta la demanda de agua potable, y pidió reportar cualquier caso de desperdicio o uso indebido que afecte a la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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