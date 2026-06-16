Destaca Sheinbaum reducción de 46% en homicidios durante su administración

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El Gobierno federal reportó 39 homicidios diarios menos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, además de disminuciones en delitos de alto impacto.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la incidencia de homicidios dolosos en México registró una reducción de 46 por ciento entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, al pasar de un promedio diario de 86.9 víctimas a 47.3, lo que representa 39 asesinatos menos por día.

Durante la conferencia matutina, la mandataria atribuyó estos resultados a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, así como al trabajo coordinado de las instituciones federales encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia.

“Este es el resultado del mes de mayo, entre septiembre de 2024 y mayo de 2026 hay una reducción del 46 por ciento en homicidios dolosos. Gracias a la estrategia y a la honestidad hay resultados”, afirmó.

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La titular del Ejecutivo señaló que la disminución equivale a prácticamente la mitad de los homicidios que se registraban al inicio de su administración y sostuvo que otros delitos de alto impacto también presentan una tendencia a la baja.

De acuerdo con datos presentados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mayo de 2026 registró el promedio diario de homicidios más bajo para ese mes en los últimos 12 años, mientras que el periodo de enero a mayo reportó el nivel más reducido desde 2016.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que ocho entidades concentraron el 54 por ciento de los homicidios dolosos registrados entre enero y mayo de este año. Entre ellas se encuentra Chihuahua, con el 7.7 por ciento de los casos a nivel nacional, solo por debajo de Guanajuato y Baja California.

Asimismo, destacó que 28 estados lograron reducir sus promedios diarios de homicidio respecto al mismo periodo de 2025, mientras que entidades consideradas prioritarias dentro de la estrategia federal reportaron disminuciones significativas.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre octubre de 2024 y mayo de 2026 fueron detenidas más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de casi 30 mil armas de fuego y cerca de 420 toneladas de drogas, incluyendo más de cinco millones de pastillas de fentanilo.

Las autoridades federales también reportaron el desmantelamiento de 2 mil 407 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas en 22 estados del país, así como la detención de mil 468 personas vinculadas con delitos de extorsión.

En materia de prevención social, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que las acciones de atención a las causas han permitido brindar más de siete millones de servicios y trámites, además de realizar cientos de jornadas comunitarias, ferias de paz y actividades culturales dirigidas principalmente a niñas, niños y jóvenes.

La administración federal sostuvo que la combinación de acciones operativas, combate a la impunidad y programas sociales constituye la base de la estrategia que busca reducir la violencia y fortalecer la seguridad pública en el país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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