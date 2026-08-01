Sheinbaum anuncia ingreso a la Universidad Rosario Castellanos para aspirantes que no entren a la UNAM

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La presidenta aseguró que los estudiantes que no obtengan un lugar en la UNAM podrán continuar sus estudios de manera gratuita en la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) abrirá espacios para recibir a las y los aspirantes que no logren ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objetivo de garantizar el acceso a la educación superior.

Durante la supervisión de la reconstrucción de caminos del Plan General Lázaro Cárdenas, en Santo Domingo Tonalá, Oaxaca, la mandataria hizo referencia a las dificultades registradas en el reciente proceso de admisión de la UNAM y sostuvo que, más allá de resolver los problemas operativos del examen, el reto principal es asegurar que ningún joven se quede sin la posibilidad de cursar una carrera universitaria.

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“Si hay un estudiante rechazado en ese examen le vamos a abrir la puerta en la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que puedan estudiar de manera gratuita”.

Sheinbaum señaló que el rector de la UNAM ya informó sobre las medidas para atender las incidencias ocurridas durante el proceso de admisión, pero insistió en que la prioridad del Gobierno de México es ampliar la cobertura de la educación superior y ofrecer alternativas a quienes buscan continuar su formación académica.

La titular del Ejecutivo informó que instruyó al secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para coordinarse con la directora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Xóchitl Herrera Márquez, así como con autoridades de otras instituciones de educación superior, con el fin de generar espacios para las y los jóvenes que no obtengan un lugar en la máxima casa de estudios.

“Yo creo que lo de fondo, lo importante es que todas y todos los jóvenes que quieren estudiar la universidad puedan estudiar la universidad.”

La Universidad Nacional Rosario Castellanos forma parte de la estrategia federal para ampliar la oferta de educación superior pública y gratuita, con modalidades presenciales y a distancia, orientadas a incrementar el acceso de estudiantes en distintas regiones del país.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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